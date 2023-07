Roma, ecco Renato Sanches

AS ROMA NEWS – Ci siamo. Dopo giorni di attesa, sta per materializzarsi il tanto atteso acquisto a centrocampo richiesto dal tecnico: si tratta del portoghese Renato Sanches, 25 anni, ex enfant prodige del calcio europeo che per i suoi problemi fisici non è riuscito a imporsi ad altissimi livelli.

La Roma però ci crede e ha deciso di puntarci, dovendo fare i conti con le proprie difficoltà di spesa: Renato Sanches è una scommessa che Mourinho è pronto a giocarsi, conoscendo bene le qualità del ragazzo. Centrocampista box to box, dinamico ma anche tecnico, bravo sia a contrastare l’azione avversaria che a ribaltare l’azione grazie ai suoi strappi.

I cambi di direzione e le sue accelerazioni nel breve lo hanno fatto apprezzare in tutta Europa, tanto da permettergli di giocare in club come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma la sua carriera non è mai arrivata al culmine per via dei continui problemi muscolari che lo hanno limitato (al PSG pare sia stato frenato dalla pubalgia).

Finito fuori dai progetti di Luis Enrique, nuovo tecnico dei parigini, il giocatore è ai margini della squadra e aspetta solo di poter partire con direzione Roma. Il PSG ha ormai acconsentito alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni.

Il ricco club francese contribuirà al pagamento di parte dello stipendio del portoghese, esattamente come già successo nella scorsa stagione con Georginio Wijnaldum. Sanches inizialmente aveva voglia di aspettare una squadra che giocasse la Champions League, ma all’orizzonte si è materializzato solo un timido interessamento del Barcellona, mai concretizzato.

Il centrocampista ha capito che l’ipotesi Roma può essere la soluzione giusta per ripartire. In più nei giorni scorsi ha parlato anche con Nuno Santos, il preparatore dei portieri giallorosso, che lo conosce per averci lavorato a Lille e che lo ha rassicurato sulla bontà del progetto e sulle ambizioni del club. Ora manca solo definire i dettagli, poi Mou potrà abbracciare un rinforzo importante nel suo nuovo 3-5-2.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo / Il Messaggero