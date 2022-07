Roma, ecco Wijnaldum: Friedkin a Parigi

AS ROMA NEWS – Dritti alla meta. Perché con il passare delle ore l’obiettivo numero uno, che a Trigoria in questo momento si chiama Georginio Wijnaldum, sembra avvicinarsi sempre più, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti). E non solo perché i contatti tra Tiago Pinto, il responsabile del mercato del Paris Saint-Germain Luis Campos e l’entourage del giocatore si fanno sempre più serrati.

Adesso alla lunga lista di indizi (social e non) che sembrano caratterizzare sempre più una trattativa che sarebbe dovuta rimanere top secret il più a lungo possibile, si aggiunge anche la «pista presidenziale». Ieri infatti l’aereo privato di Dan Friedkin è decollato da Nizza: nulla di strano fino a qui, se non fosse che l’itinerario del volo che ha subito un improvviso cambio di programma.

Il numero uno giallorosso, sarebbe dovuto atterrare a Napoli, ma si è diretto invece a Parigi. Potrebbe trattarsi di un caso fortuito, ma il fatto che il presidente della Roma si trovi nella città del club che detiene il cartellino del nuovo sogno di mercato giallorosso risulta difficile da considerare come una mera coincidenza. Soprattutto perché la trattativa procede spedita e l’obiettivo di tutte le parti è quello di arrivare il prima possibile alla fumata bianca, che consentirebbe a José Mourinho di accogliere finalmente quel centrocampista in grado di alzare definitivamente il livello della mediana giallorossa.

L’incontro andato in scena lunedì a Trigoria tra Tiago Pinto e l’agente di Wijnaldum ha dato esito positivo e, adesso, il general manager – che ieri ha risposto con un sorriso ad una domanda sull’olandese mentre lasciava la conferenza stampa – vuole dare l’accelerata definitiva e mandare in porto l’affare. Nel frattempo il giocatore scalpita all’idea di lavorare con lo Special One e, tramite i social network, continua a mandare messaggi in codice a quelli che potrebbero diventare presto i suoi nuovi tifosi.

Ieri il 31enne ha pubblicato una fotografia che lo ritrae sorridente mentre indossa un cappello da pescatore di colore rosso (molto simile alla tonalità di quelli utilizzati dalla Roma) e un paio di occhiali da sole. Ovviamente il post ha scatenato migliaia di commenti dei tifosi della Roma, che continuano ad invitare il giocatore a trasferirsi nella Capitale. E qualcuno ha anche fatto di più, contattando direttamente la sorella del giocatore che ha incredibilmente risposto dicendosi entusiasta all’idea di scoprire l’Italia.

Insomma, i tempi sembrano essere maturi. Soprattutto perché la priorità di Mou è quella di avere a disposizione il prima possibile almeno l’undici titolare che affronterà l’inizio della stagione, e all’appello manca almeno un altro centrocampista pronto a giocare sempre dal 1′. In questo senso Wijnaldum ha messo d’accordo tutti a Trigoria. Adesso manca solo il blitz per chiudere l’affare e piantare un altro pilastro della Roma 2.0.

Fonte: Il Tempo