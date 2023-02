ROMA-EMPOLI 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma fa il suo dovere e batte l’Empoli per due a zero, cancellando parzialmente la sconfitta di Coppa Italia e raggiungendo momentaneamente il secondo posto il classifica grazie ai gol di Ibanez e Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i toscani nel match di campionato:

Rui Patricio 6 – Attento e reattivo sulle poche occasioni create dai toscani nel primo tempo. Nella ripresa l’Empoli spinge senza mai impensierirlo davvero.

Mancini 7 – Prestazione pulita e senza macchie, condita con un paio di chiusure provvidenziali.

Smalling 7 – Praticamente insuperabile per Satriano e per chiunque passi dalle sue parti.

Ibanez 7,5 – Spicca il volo per il vantaggio giallorosso che mette in discesa la partita. Poi difende con concentrazione.

Zalewski 6,5 – Mou lo preferisce a Celik nel ruolo di terzino destro, e lui gioca una partita positiva. Dal 94′ Llorente sv.

Matic 6,5 – Regista con la maiuscola. Prezioso sia in fase di interdizione che in quella di possesso palla. La carta di identità non gioca a suo favore, e cala alla distanza.

Cristante 6,5 – Non sarà un giocatore che ruba l’occhio, ma il suo lavoro in mezzo al campo è evidente. Tampona e sporca di continuo i palloni avversari che passano dalle sue parti.

El Shaarawy 6,5 – Instancabile nel suo lavoro sulla fascia, bravo anche nelle diagonali difensive. Joly preziosissimo. Dall’83’ Celik sv.

Pellegrini 6 – Parte bene, poi rallenta. Esce dal campo in affanno, senza essere riuscito a incidere. Dal 94′ Belotti sv.

Dybala 7,5 – Due assist e tanto lavoro di qualità per la manovra offensiva della squadra. Prende una botta prima dell’intervallo, nella ripresa corricchia. Dal 69′ Bove 6 – Corre appresso a tutti senza però riuscire a lasciare un segno. Volenteroso, ma leggerino.

Abraham 7,5 – Segna un gol, ne sfiora altri tre. Generoso nel lavoro di copertura, su di lui la squadra si appoggia sempre per uscire dalla pressione avversaria, e lui risponde presente.

JOSE’ MOURINHO 7 – Alla Roma baste una partenza sprint per superare un Empoli insidioso. La squadra non riesce a chiudere il match nelle tante occasioni create e nella ripresa deve difendersi, senza però correre mai grossi pericoli. Con tutti i problemi e i limiti, la Roma è al secondo posto (momentaneo) in classifica. Avanti così.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini