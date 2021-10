ROMA-EMPOLI 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince nettamente la partita interna contro l’Empoli grazie a un gol per tempo: decidono le reti di Pellegrini e Mkhitaryan.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Praticamente mai impegnato per tutto il match. Solo nel finale Cutrone gli scalda in guantoni. Ordinaria amministrazione svolta in scioltezza.

Karsdorp 6,5 – Spinta costante, ma deve essere più efficace al momento del cross. In difesa però si perde ogni tanto sugli inserimenti dei giocatori toscani. Meglio nella ripresa, quando spinge con continuità e difende con efficacia.

Mancini 6,5 – Buona prova, sempre attento e preciso nelle chiusure. Prova anche qualche sortita offensiva, dimostrando di essere in ottima condizione pisco-fisica.

Smalling 7 – Con lui la difesa appare più solida e concreta. Nella ripresa la sua prestazione cresce di livello, diventando importante nelle rare sortite offensive avversarie. Dall’89’ Ibanez sv.

Vina 6 – Gara diligente, giocata con sapienza. Si vede che non è ancora brillantissimo fisicamente. Dall’84’ Calafiori sv.

Darboe 6,5 – Gioca con buona personalità, dirigendo le operazioni con geometrie apprezzabili. Prova superata. Dal 64′ Cristante 6 – Entra a partita ormai chiusa, fa il suo dovere.

Veretout 6,5 – Le sue accelerazioni per via centrale fanno spesso male alla mediana empolese. Nella ripresa corre per due, diventando prezioso nell’ interrompere le giocate avversarie.

Zaniolo 7 – Sta tornando lo spacca-partite che ricordavamo. Quando prende palla e parte, è fisicamente straripante. Gli manca un pizzico di lucidità nell’ultima giocata per essere devastante. Dall’84’ El Shaarawy sv.

Pellegrini 7 – Non poteva bagnare meglio il suo atteso rinnovo di campionato, e cioè segnando il gol che sblocca un match bloccato. Corre per tre, facendo un grande lavoro di raccordo tra i reparti.

Mkhitaryan 7,5 – Sua l’azione per vie centrali che taglia a metà l’Empoli, permettendo al suo capitano di portare la Roma avanti. Nella ripresa è bravo a concludere in rete l’azione spettacolare di Abraham. Gioca una partita enorme anche per il lavoro di copertura. Applausi. Dall’89’ Zalewski sv.

Abraham 6,5 – Gioca una bella partita anche se continua a mancargli il gol per pura sfortuna. Incredibile il numero di pali colpiti in questo avvio di stagione.

JOSE’ MOURINHO 7 – La Roma non accusa il colpo subito nel derby e torna a vincere, stavolta con autorevolezza e senza rischiare nulla. Era importantissimo arrivare alla pausa con una vittoria: missione compiuta.

Giallorossi.net – A. Fiorini