ROMA-EMPOLI: 2-0 (42′ Pellegrini, 48′ Mkhitaryan). I giallorossi tornano a vincere, gara senza storia

AS ROMA NEWS – Si gioca oggi alle 18 in uno stadio Olimpico di nuovo sold-out. La Roma è di scena contro il neo promosso Empoli di Andreazzoli per riscattare la sconfitta nel derby di domenica scorsa.

Mourinho si riaffida ai titolari dopo il turnover effettuato in Conference League e mira a portarsi a casa i tre punti per prepararsi al meglio al tour de force che attende la Roma dopo la pausa per le nazionali. Ma la formazione toscana è in gran forma e punta a sorprendere i giallorossi.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma domina il secondo tempo e vince due a zero. Decidono i gol di Pellegrini nel primo tempo e di Mkhitaryan nella ripresa. L’Empoli si deve arrendere, incapace di reagire dopo la rete del due a zero. Giallorossi in totale controllo, vittoria netta e pulita.

91′ – Ammonito Stojanovic per un fallo su Zalewski.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Ibanez e Zalewski, fuori Smalling e Mkhitaryan.

88′ – Cutrone! Colpo di testa dopo un cross dalla destra, blocca facile Rui Patricio.

84′ – Ammonito Zaniolo all’uscita dal campo per aver ritardato il cambio.

84′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Calafiori e Perez, fuori Vina e Zaniolo.

77′ – Mancini! Stacco aereo dopo un angolo dalla destra, il suo colpo di testa ravvicinato non inquadra la porta.

76′ – Roma in controllo totale del match, Empoli che sembra incapace di reagire.

73′ – OCCASIONE ROMA! Ancora Abraham, stavolta di testa, la sua girata area dopo un corner viene salvata sulla linea da Stojanovic!

72′ – OCCASIONE ROMA: Abraham calcia col sinistro, Vicario manda in angolo!

70′ – DOPPIO CAMBIO EMPOLI: dentro Cutrone e Stulac, fuori Henderson e Di Francesco.

70′ – La Roma ora preferisce far circolare palla senza fretta, cercando di addormentare la partita e aspettare il momento giusto per colpire e chiudere definitivamente il match.

64′ – CAMBIO ROMA: fuori Darboe, che ha accusato un piccolo problema, dentro Cristante.

62′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo parte dalla propria metà campo, scarica a destra per Karsdorp che dal fondo mette un cross al centro per l’accorrente Pellegrini, il colpo di testa però termina a lato di pochissimo!

57′ – Ammonito Mancini per un fallo tattico a centrocampo.

56′ – Ammonito Haas per un fallo su Zaniolo che gli era scappato di potenza.

52′ – OCCASIONE ROMA! Abraham in area calcia sul primo palo, Vicario salva in angolo!

48′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! MKHTARYAN!!! Abraham parte dalla trequarti, punta due uomini, entra in area e scarica un missile, la palla tanto per cambiare coglie la parte interna della traversa ma termina sui piedi di Micki che col sinistro non sbaglia!!

46′ – Si riparte. Nessun cambio nella Roma, nell’Empoli fuori Zurkowski e dentro Bajrami, fuori Bandinelli e dentro Haas.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero grazie al gol di Pellegrini nel finale di frazione. Discreta la prova dei giallorossi che spingono ma faticano a trovare la stoccata giusta anche per colpa di un Empoli molto ben disposto in campo. Ma prima del duplice fischio di Ayroldi i giallorossi trovano la giocata giusta per passare. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

42′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! PELLEGRINI!!! Azione centrale della Roma con Mkhitaryan che serve il capitano al limite, Lorenzo calcia col piatto destro e manda la palla all’angolino!! Roma in vantaggio!!!!

41′ – Pellegrini su punizione calcia bene ma la palla esce di poco sfiorando l’incrocio.

38′ – Mancuso! Destro dal limite, Rui Patricio si distende e blocca.

33′ – Zaniolo! Altra azione insistita del 22, il giocatore si accentra e prova il sinistro dal limite, ma la palla si impenna ed esce sopra la traversa.

30′ – La Roma spreca un clamoroso tre contro due, Pellegrini lancia non benissimo Abraham che si allarga e l’occasione sfuma.

29′ – CAMBIO EMPOLI: si fa male Pinamonti, problema muscolare, dentro Mancuso.

27′ – OCCASIONE EMPOLI: cross dalla destra a centro area, Bandinelli arriva in corsa dalle retrovie e stacca in anticipo su Karsdorp, palla alta di poco sopra la traversa.

22′ – Partita complicata, l’Empoli sta giocando bene e tiene il campo senza soffrire, la Roma per ora non ha trovato la giocata giusta per sbloccare il match.

19′ – Darboe! Il giovane centrocampista controlla al volo al limite dell’area e prova il destro di prima intenzione, palla alta.

15′ – Roma pericolosa sulla trequarti con le giocate di Pellegrini e Zaniolo, per ora i due giallorossi che sembrano più in palla.

11′ – Ancora Pinamonti, stavolta dopo un cross dalla sinistra di Marchizza, prova la deviazione verso la porta anticipando Smalling, palla fuori.

7′ – OCCASIONE ROMA: Zaniolo a destra mette un bel cross basso a centro area, calcia Mkhitaryan a botta sicura, palla deviata in angolo!

6′ – Primo affondo Empoli: cross dalla destra, Pinamonti di testa anticipa Mancini ma manda fuori.

5′ – Primi minuti di gioco, Empoli molto corto e compatto, la Roma prova a girare palla per aprire la difesa toscana.

0′ – Fischia Ayroldi, comincia Roma-Empoli.

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale dell’Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Henderson; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti.

Ore 17:00 – La Roma comunica il suo schieramento ufficiale con un tweet, confermate le anticipazioni di Sky Sport: in difesa gioca Smalling con Mancini, a centrocampo Darboe al posto di Cristante.

Ore 16:48 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare l’Empoli e comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, ma non è prevista pioggia. Terreno di gioco in ottime condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-EMPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Villar, Cristante, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Henderson; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti,. All.: Andreazzoli.

A disp.: Ujkani, Furlan, Parisi, Asllani, Luperto, Ismajli, Stulac, Henderson, Haas, Bajrami, La Mantia, Mancuso, Cutrone.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

Guardalinee: Berti e Di Iorio.

Quarto Uomo: Zufferli.

Var: Mazzoleni.

Avar: Alassio.

Giallorossi.net – A. Fiorini