ROMA-EMPOLI, info biglietti: modalità di acquisto e prezzi

NOTIZIE AS ROMA – Tramite un comunicato ufficiale la Roma ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida casalinga contro l’Empoli, quarta giornata di campionato. Il comunicato del club:

“Dalle 12 di martedì 5 settembre è possibile acquistare i biglietti di Roma-Empoli, in calendario domenica 17 alle 20:45. I prezzi partono da 24 euro. Sono previste riduzioni per gli Under 16 nei settori Distinti Nord-Est, Tevere Parterre Nord, Tevere Parterre Sud, Monte Mario Laterale Nord e Monte Mario Top Nord. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione”.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. […]

A partire dalla gara Roma-Empoli, il settore Tribuna Tevere Parterre tornerà disponibile. Come precedentemente comunicato, tutti gli abbonati Serie A che erano stati collocati provvisoriamente nel settore Tribuna Tevere Top Nord sono stati riposizionati nella Tribuna Tevere Parterre garantendo lo stesso posto dell’abbonamento 22-23″.

VAI AL SITO DELL’AS ROMA PER ACQUISTARE I TAGLIANDI