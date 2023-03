Roma Femminile, un gol di Losada in pieno recupero fa volare le giallorosse in finale di Coppa Italia

NOTIZIE AS ROMA FEMMINILE – La Roma strappa il pass per la qualificazione in finale di Coppa Italia all’ultimo respiro battendo il Milan per 3 a 1 al termine di un match emozionante.

Piemonte realizza il gol del vantaggio, ma Andressa prima e Giacinti rimettono il risultato in parità visto l’uno a zero dell’andata.

Al 100esimo minuto, due minuti oltre gli 8′ di recupero ordinati dall’arbitro, ci ha pensato Losada a mandare le giallorosse in finale di Coppa Italia Femminile, dove affronteranno, tanto per cambiare, la Juventus.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Bartoli (73′ Di Guglielmo), Wenninger, Linari, Minami: Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa (60′ Glionna), Haavi; Giacinti (79′ Losada).

A disp.: Ohstrohm, Landstrom, Kollmats, Cinotti, Ciccotti, Kramzar.

All. Alessandro Spugna

MILAN: Babb, Guagni (64′ Arnadottir), Nouwen, Mesjasz, Thrige Andersen, Adami, Grimshaw, Vigilucci (64′ Thomas), K. Dubcova, Piemonte, Bergamaschi.

A disp.: Giuliani, Fedele, Fusetti, Mascarello, Carage, Soffia, M. Dubcova.

All. Maurizio Ganz