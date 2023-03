Zaniolo entra e segna: l’ex giallorosso decisivo all’esordio con il Galatasaray (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo subito decisivo per il Galatasaray. L’ex attaccante giallorosso, all’esordio in una gara ufficiale con i turchi, ha realizzato il gol partita nel match interno contro il Kasimpasa.

Partito dalla panchina, Zaniolo è subentrato a inizio ripresa quando la gara era ancora inchiodata sullo zero a zero. All’attaccante ex Roma sono però bastato dieci minuti per sbloccare il match: contrasto vinto di potenza, duetto con Rashica e sinistro dall’interno dell’area a battere il portiere avversario.

Il Galatasaray vincerà il match per uno a zero, proprio grazie alla rete di Zaniolo. Questo il video del suo gol con il nuovo club, sempre saldamente in testa alla classifica del proprio campionato.