Roma-Feyenoord, vietate le trasferte a entrambe le tifoserie (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Esattamente come l’anno scorso, anche stavolta la doppia sfida di coppa tra Roma e Feyenoord si giocherà senza tifoserie ospiti nelle rispettive trasferte.

E’ questa la decisione presa dopo i disordini avvenuti in passato e da una rivalità sempre più accesa tra i due club dopo la finale di Tirana. Ecco quanto comunicato dalla Roma:

“L’AS Roma comunica che, in base alle indicazioni trasmesse dalle Autorità competenti italiane e olandesi, non sarà consentita la vendita dei tagliandi di Feyenoord-Roma ai residenti in Italia e di Roma-Feyenoord ai residenti nei Paesi Bassi”.

Niente tifosi giallorossi a Rotterdam per la partita di andata, e niente supporter olandesi all’Olimpico per la decisiva sfida di ritorno.