Roma, giovani in vetrina: il Borussia mette gli occhi su Zalewski. Calafiori e Felix verso la cessione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I prodotti del vivaio della Roma hanno parecchio mercato. I più talentuosi come Zalewski e Bove, però, non lasceranno Trigoria. Altri invece avranno un destino diverso.

In particolar modo è il polacco ad aver attirato l’attenzione di diversi club italiani e tedeschi. Su di lui ha addirittura acceso i fari il Borussia Dortmund, che però al momento non avrebbe avanzato offerte ufficiali.

Per la Roma però, scrive Gazzetta.it, Zalewski è incedibile. Almeno per quest’anno. L’idea di Pinto è di trattenere sia lui che Bove a Trigoria e farli sbocciare sotto la sapiente guida di Josè Mourinho.

Lo stesso invece non si può dire per Riccardo Calafiori, di rientro dallo sfortunato prestito al Genoa. Il terzino si trova a un bivio: restare a Roma, dove però ci sono Spinazzola, Vina e ora anche Zalewski, oppure tentare una nuova esperienza fuori dalla Capitale. Il giocatore ha bisogno di trovare un club che gli permetta di giocare con continuità.

L’idea è quella di provare a fare un’esperienza come ha fatto Pellegrini: prestito biennale, visto che ha un contratto fino al 2025, ed eventuale accordo per riscatto e controriscatto. Stesso discorso per quanto riguarda Christian Volpato che dovrebbe andare in ritiro con Mourinho e poi sarà il tecnico a decidere cosa fare visto che il ragazzo piace a Monza, Ascoli e Sassuolo.

Ipotesi Sassuolo anche per Felix che potrebbe essere inserito in una trattativa per Frattesi o eventualmente Maxime Lopez. La Roma lo valuta almeno cinque milioni, soldi che farebbero comodo alle casse di Trigoria.

Fonte: Gazzetta.it