CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 10 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:30 – ROMA, PIACE EDERSON DELLA SALERNITANA – Una delle questioni che la Salernitana dovrà affrontare sul fronte mercato riguarda il futuro di Ederson (22). Acquistato per 6 milioni, ora la sua valutazione sfiora i 20 milioni. Tante squadre hanno chiesto informazioni sul giocatore, su tutte Roma, Inter, Fiorentina e Atalanta. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:15 – DI MARZIO: “MATIC IN ARRIVO, SI TRATTA PER FRATTESI” – Nemanja Matic (34) arriverà a Roma la prossima settimana per le viste mediche. Trattativa in corso per Frattesi (22): i giovani Felix e Volpato nell’affare…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – RISPUNTA XHAKA A CENTROCAMPO – Anche questa estate torna a circolare il nome di Granit Xhaka (29). Il regista dell’Arsenal potrebbe essere chiuso dagli arrivi di Tielemans e Bissouma, e per questo l’ipotesi Roma potrebbe presto tornare in auge. Il giocatore resta uno dei preferiti di Mourinho. (Corriere della Sera)

Ore 9:40 – VERETOUT APRE AL RITORNO ALLA FIORENTINA – Non solo Francia: oltre all’interesse di Marsiglia e Lione, Jordan Veretout (29) sta valutando anche il ritorno alla Fiorentina, club dal quale la Roma lo ha acquistato nel 2019. Il centrocampista francese ha dato mandato ai suoi agenti di sentire anche la disponibilità dei viola, per valutare se esistono possibilità per un suo possibile ritorno. (Lady Radio)

Ore 9:20 – FELIX, NO DELLA ROMA AL LECCE – Felix Afena-Gyan (19) potrebbe restare alla Roma il prossimo anno, aspettando ulteriori valutazioni di José Mourinho. Stando alle ultime indiscrezioni il club giallorosso ha rispedito al mittente la prima proposta arrivata dal Lecce in prestito con diritto di riscatto. La trattativa era segnalata in fase molto avanzata, ma al momento la pista risulta decisamente raffreddata. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – IBANEZ CHIESTO DAL NEWCASTLE. E LA ROMA… – Il Newcastle si fa avanti per Roger Ibanez (23). La Roma chiede 30 milioni di euro e pensa già al sostituto. Tre i nomi in ballo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – BOVE, SONDAGGI DI MONZA E SASSUOLO – Futuro ancora da decidere per Edoardo Bove (20), che potrebbe fare esperienza altrove. Il centrocampista è stato richiesto dal Monza neopromosso in A ma si registra anche un sondaggio del Sassuolo. La Roma al momento non sembra intenzionata a lasciarlo partire, tant’è che il giocatore andrà in ritiro con la prima squadra. (Corriere dello Sport)

(In aggiornamento…)

