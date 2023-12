Roma, i numeri dicono Mourinho

NOTIZIE AS ROMA – Possesso palla e occasioni da gol. I numeri e le statistiche della Roma del Mourinho-ter servono un assist a Josè, scrive oggi il Corriere dello Sport.

In campionato, dopo il lungo lavoro estivo di ristrutturazione tattica, i risultati ne supportano la ricerca. Non si vede quasi più la squadra solida, battagliera e sparagnina che aveva la tendenza a mantenere il punteggio basso per avvicinarsi alle grandi europee.

Adesso si comincia a vedere una squadra che controlla le partite e a volte le domina, anche se poi ritarda spesso l’accelerazione decisiva: che 13 gol su 27, quasi la metà, siano arrivati nell’ultimo quarto d’ora delle partite è per certi versi un elemento positivo, denota e connota il carattere del gruppo, ma è anche una spia da non sottovalutare.

Lo scorso anno, dopo 14 giornate, la Roma aveva 2 punti in più ma giocava con meno naturalezza il pallone. Nella classifica del possesso palla era decima con il 50,6 per cento di media. Oggi invece è terza con il 55,4%.

Ancora meglio fa la squadra di Mourinho per occasioni da rete, un dato molto interessante e indicativo: i giallorossi sono addirittura secondi, davanti alla Juventus ma dietro l’Inter, per le palle gol create. Numeri che confermano la bontà del lavoro che sta portando avanti lo Special One, e che ha portato la Roma a raggiungere il Napoli al quarto posto.

Fonte: Corriere dello Sport