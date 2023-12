Smalling, la Roma spinge per l’intervento chirurgico. E punta Solet e Theate per gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I problemi di Chris Smalling sono tutt’altro che risolti, tanto che adesso la Roma sta cominciando a prendere in considerazione la strada dell’intervento chirurgico per provare a risolvere una volta per tutte i guai dell’ex United.

E’ quanto trapela in questi giorni da Trigoria, visto che del “paziente inglese” non c’è ancora traccia sui campi di allenamento del Fulvio Bernardini. Il problema è che Smalling, di operarsi, non ne ha proprio intenzione. Da qui lo stallo, con la strada della terapia conservativa come unica soluzione.

Ma a questo punto il rientro in campo del centrale non sarà possibile prima di febbraio, considerando la sua lunga inattività: oltre al ritorno in gruppo, ancora lontano, Chris dovrà per forza spendere parecchio tempo per riatletizzarsi. Ecco che i tempi di recupero si dilatano a dismisura.

Tiago Pinto ha capito la complessità della situazione, che si aggraverà a gennaio con la partenza di Ndicka: serve almeno un difensore centrale. E subito, non a fine mercato. La Roma ha incassato le chiare aperture di Oumar Solet, difensore del Salisburgo che piace molto al gm: il Salisburgo però chiede soldi per una cessione a titolo definitivo.

L’altro nome sul taccuino del general manager portoghese è quello di Arthur Theate del Rennes, che però è tornato a giocare con più continuità nel centro della difesa del club francese. Discorso diverso per Eric Dier, già tornato tra gli indisponibili al Tottenham per un nuovo guaio fisico: la Roma preferirebbe puntare su un giocatore fisicamente integro. Per ovvi motivi.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Tuttosport