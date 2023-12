Verso Roma-Fiorentina: Mou rilancia Pellegrini, Italiano col dubbio Nico Gonzalez

NOTIZIE ROMA CALCIO – Meno due a Roma-Fiorentina. Le due squadre stanno preparando la sfida di domenica con un occhio al campo e un altro verso l’infermeria.

Mourinho ha gli uomini contati in difesa e deve incrociare le dita che i suoi tre unici centrali riescano a fare gli straordinari. Abbondanza invece negli altri reparti per lo Special One, a partire dal centrocampo.

Appare scontato il ritorno dal primo minuto di capitan Pellegrini, in una mediana a tre completata da Cristante e Paredes. Sulle fasce ballottaggio Kristensen-Karsdorp, mentre a sinistra Spinazzola parte ancora davanti a Zalewski. In attacco scontata la coppia Dybala-Lukaku.

Nella Fiorentina invece Italiano deve fare i conti con il grande dubbio legato al recupero di Nico Gonzalez, il giocatore più talentuoso della viola insieme al sempreverde Bonaventura. L’attaccante argentino soffre di un risentimento muscolare che lo ha tenuto out dalla gara di coppa Italia contro il Parma.

Il tecnico dei toscani deciderà solo nella rifinitura se convocarlo o meno, ma al momento il suo recupero per la gara dell’Olimpico appare probabile. Gli unici dubbi dei viola sono in attacco: Brekalo parte leggermente avanti a Ikonè, il centravanti di riferimento dovrebbe essere Beltràn, favorito su Nzola.

Giallorossi.net – A. Fiorini