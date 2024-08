Roma, il mercato non è finito: Hermoso e Hummles per completare la difesa

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Suona il gong della mezzanotte, il mercato si chiude. Più o meno per tutte. Ma non per la Roma, rimasta ancora senza un difensore centrale.

Dopo l’addio di Kumbulla (sta giocando titolare nell’Espanyol) e la rinuncia a Danso, i giallorossi si ritrovano con appena tre soli centrali in rosa. E se pensiamo che uno di questi è Smalling, un difensore dalle precarie condizioni fisiche e ancora sul mercato (in Arabia le contrattazioni si chiudono a ottobre), si capisce chiaramente come il lavoro di Ghisolfi non sia per niente finito.

Ieri il ds, dopo aver valutato (e scartato) Tiago Djalo, e aver tentato un affondo in extremis su Loic Badè del Siviglia, ha capito che non c’era più tempo per cercare un difensore sul mercato. E allora ha diretto la sua attenzione sugli svincolati, acquistabili anche dopo la deadline del 30 agosto a mezzanotte.

Anche perchè il mercato dei centrali a parametri zero presenta un paio di possibilità interessanti. La più invitante è senza dubbio quella rappresentata da Mario Hermoso, 29 anni, difensore spagnolo di piede mancino che può all’occorrenza giocare anche terzino sinistro. Era stato cercato a inizio estate anche da Inter e Napoli, ma senza trovare un accordo. In queste ultime ore di mercato sembrava essere il Galatasaray il club più vicino al suo ingaggio, ma la virata decisa dei capitolini (De Rossi è in pressing sul giocatore) può cambiare le carte in tavola. Il giocatore prenderà una decisione a breve.

L’altro profilo monitorato dalla Roma è quello di Mats Hummels. L’esperto difensore tedesco, corteggiato ora anche dal Brighton, potrebbe essere il primo (in caso di no di Hemroso) o il secondo rinforzo nel caso in cui per Smalling dovesse concretizzarsi l’ipotesi araba. Il mercato estivo della Roma, il più movimentato degli ultimi anni, non è ancora chiuso. Per Ghisolfi ci sarà ancora da sudare.

Giallorossi.net – A. Fiorini

