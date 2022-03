Roma, il solito passo indietro

AS ROMA NEWS – Un passo avanti, e poi subito uno indietro. La Roma non riesce proprio a spiccare il volo e deve forse rassegnarsi a questa stagione fatta di continui alti e bassi, di prestazioni incoraggianti seguite da partite incolori.

Come quella di ieri sera alla Dacia Arena. Di accettabile c’è solo il risultato, un uno a uno benedetto per come stavano andando le cose, che salva i giallorossi e beffa l’Udinese, arrivata a un centimetro da una meritata vittoria prima che Zeegelaar toccasse la palla con la mano causando un rigore in pieno recupero.

Pellegrini, fino a quel momento tra i peggiori in campo, è freddo a realizzarlo, calciando con precisione. Ma la consolazione è davvero magra. La squadra infatti era entrata in campo con un atteggiamento incomprensibile: del tutto scarica, sia di testa che di gambe. E la stanchezza per la partita di coppa non può giustificarla, visto che i calciatori hanno affrontato la partita di Udine con questa fiacchezza fino dal primo minuto di gioco.

I friulani se ne accorgono e cominciano ad affondare come burro dalla parte di Zalewski, lasciato solo dai centrocampisti ad affrontare Molina, Deulofeu e Pereyra che sfondavano tutti da quella parte. Il polacco annaspa e finisce per fare una brutta figura. Il gol di Molina era il minimo che potesse succedere, poi Rui Patricio, migliore in campo per distacco, comincia a parare di tutto, e quando non ci riesce ci pensa il palo a dargli una mano.

La Roma? Piatta, monocorde, lentissima nell’organizzare uno straccio di manovra offensiva. In novanta minuti non c’è di fatto una vera reazione della squadra al vantaggio bianconero, o un tiro in porta degno di nota. La mancanza di Mkhitaryan, forse l’unico vero leader tecnico di questo gruppo, pesa tantissimo.

Mourinho, sconsolato in panchina, cerca di dare una scossa alla squadra con una girandola abbastanza confusa di cambi: i nuovi entrati però danno qualcosina in più sotto l’aspetto dell’intensità, e questo basta alla Roma per arrivare al pareggio. Ma il risultato è assolutamente casuale.

Il punticino, con l’Atalanta che non supera il Genoa in casa, è prezioso in chiave quinto posto, ormai il vero obiettivo in campionato di questa Roma che non supera l’esame di maturità. Se però è questo lo spirito con cui la squadra ha intenzione di affrontare i prossimi impegni, difficilmente si migliorerà il piazzamento della scorsa stagione.

Giallorossi.net – A. Fiorini