UDINESE-ROMA 1-1: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match di campionato Udinese-Roma col risultato di uno a uno, con la squadra capitolina che si salva nel recupero grazie a un rigore realizzato da Pellegrini.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio alla Dacia Arena e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7,5 – Salva la Roma dal baratro con parate a ripetizione. Uno dei pochissimi giocatori che oggi ha indossato con onore la maglia giallorossa.

Mancini 6 – Dalla sua parte l’Udinese affonda di meno, e forse per questo la sua prestazione è tutto sommato accettabile. Salva sulla linea un gol quasi fatto. Dall’85’ Perez sv.

Smalling 6 – La nave stava affondando più volte oggi, lui fa il possibile per evitare il peggio.

Ibanez 5 – I bianconeri puntano quella zona del campo per affondare, e lui non riesce ad arginare le sfuriate di Deulofeu e compagni.

Karsdorp 5 – Il suo apporto alla manovra della squadra è del tutto assente. Dal 73′ Veretout 5 – Solita prestazione vista più volte in questa seconda parte di stagione.

Sergio Oliveira 4,5 – Gioca al rallentatore, del tutto inutile alla manovra. Dal 46′ El Shaarawy 5 – Qualche lampetto, ma tantissimi errori quando si tratta di passare la palla.

Cristante 4,5 – Si fa notare per una serie di passaggi sbagliati e per non rincorrere gli avversari che gli scappano via da tutte le parti.

Pellegrini 5,5 – Ha il grande merito di realizzare con freddezza il rigore dell’uno a uno. Ma la prestazione complessiva è stata nettamente al di sotto della sufficienza.

Zalewski 4,5 – In gravissimo affanno contro Molina e Deulofeu, che lo puntano e lo saltano spesso e volentieri. Dal 65′ Felix 5 – Un bel tiro che esce di poco, poi tanti palloni persi.

Zaniolo 4,5 – Una delle sue peggiori partite con la maglia della Roma di sempre. Non ne azzecca una.

Abraham 5 – E’ vero che la squadra lo serve poco, ma oggi anche lui è rimasto con la testa e con le gambe fuori dal terreno di gioco. Dal 65′ Shomurodov 5 – Non aggiunge nulla di particolare alla prestazione mediocre della squadra.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – La Roma oggi scende in campo con un atteggiamento inaccettabile. La stanchezza per la gara di Conference e gli spostamenti dall’Olanda non giustificano una prestazione del genere. L’allenatore cerca di dare la scossa con i cambi, un po’ troppo confusionari. L’uno a uno di oggi è un regalo piovuto dal cielo.

Giallorossi.net – A. Fiorini