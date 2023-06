Roma in apprensione per Abraham: infortunio al ginocchio, il giocatore esce in barella

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma in apprensione per Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha lasciato il campo in barella, con le mani sul volto, dopo una torsione innaturale del ginocchio nel corso del secondo tempo del match vinto contro lo Spezia.

L’attaccante inglese era subentrato a metà della ripresa al posto di un deludente Belotti, ma la sua partita è durata una manciata di minuti.

Dopo un contrasto con un difensore dello Spezia, la gamba di Abrahm ha avuto una torsione innaturale, con il ginocchio che sembra essere stato interessato dal movimento dell’arto.

Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo, e non sulle sue gambe, ma solo grazie all’ausilio della barella motorizzata: mani sulla testa per Abraham, l’infortunio sembra essere piuttosto serio. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Giallorossi.net – F. Turacciolo