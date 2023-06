ROMA-SPEZIA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte lo Spezia in rimonta e si garantisce il sesto posto che vale l’accesso alla prossima Europa League. Ancora una volta decisivo un grande Paulo Dybala.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i liguri nell’ultimo match di campionato:

Svilar 6 – Colpito a freddo da Nikolau. Da quel momento lo Spezia non lo fa soffrire granché. L’unico intervento severo è una smanacciata un po’ sui generis dopo un cross insidioso dalla sinistra.

Celik 6 – Gioca una partita attenta da terzino destro di una difesa a quattro, ruolo che sembra prediligere. All’intervallo Mou preferisce tenerlo fuori. Dal 46′ Llorente 6 – Entra in campo per rimettere la Roma a tre dietro. Non sfigura.

Mancini 6,5 – Attento e puntuale nelle chiusure. Dall’82’ Wijnaldum 6,5 – Si prende gli ingenerosi fischi dell’Olimpico dopo la brutta prova di Budapest. Lui non si scompone ed è decisivo nell’assist a El Shaarawy che porta al rigore-partita di Dybala.

Smalling 6,5 – Si occupa prevalentemente di Nzola, rendendolo praticamente inoffensivo.

Zalewski 7 – Non inizia bene, ma riesce a trovare la preziosa rete del pari con un tiro-cross che inganna Zoet. Il gol lo galvanizza, partita in crescendo.

Bove 6,5 – Ringhia su tutti i palloni, ma usa anche il fioretto quando serve. Dal 64’ Matic 7 – Quando entra in campo si sente tantissimo. Sempre nel vivo dell’azione, mette in grave affanno la difesa spezzina.

Cristante 6,5 – Fa legna in mezzo al campo, col suo solito lavoro sporco prezioso per l’equilibrio della squadra. Inesauribile.

El Shaarawy 7 – Pimpante nel corso dei primi 45 minuti. Nella ripresa torna ad agire da esterno a tutta fascia, confermandosi sempre prezioso nello sviluppo della manovra. Si procura il rigore decisivo.

Pellegrini 6,5 – In campo nonostante le condizioni fisiche non ottimali. Dà tutto.

Dybala 7,5 – Non al meglio, scende in campo per aiutare la Roma a chiudere la stagione con una vittoria. E ci riesce da campione qual è. Da trattenere qui a ogni costo.

Belotti 5 – Prestazione emblematica della sua prima stagione in giallorosso, davvero da dimenticare. Dal 63′ Abraham sv. – Entra e si fa subito male. Dall’82’ Spinazzola sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – Assente in panchina ma decisivo nelle scelte, anche a partita in corso. La sua Roma gioca a tutta fino all’ultima stilla di sudore e chiude la stagione con un sorriso, vincendo con grande merito una partita decisiva che vale il sesto posto e la qualificazione alla prossima Europa League.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini