Roma, in arrivo Mark Sertori come nuovo Director of Performance del club

AS ROMA NEWS – Nuovo arrivo nei quadri tecnici del club. Stando a quanto riferiscono diverse fonti tra cui anche il portale del Corriere dello Sport, Mark Sertori sarà ufficializzato nelle prossime ore come nuovo “Director of Performance” della Roma.

Sertori ha una lunga esperienza in Inghilterra: l’ultimo club nel quale ha lavorato è stato il Burnley dove ricopriva il ruolo di Head of Performance and Player/Medical Care, responsabile medico e delle prestazioni dei giocatori, grosso modo lo stesso incarico che avrà anche in giallorosso.

La sua avventura più importante però è sicuramente quella con il Manchester City dove ha trascorso ben 14 anni risultando una figura molto importante per il club come evidenziato dal tecnico Pep Guardiola: “Ho lavorato con Mark per anni al Manchester City. Ha aiutato me e il mio staff a creare un rapporto con tutti, a sviluppare la corretta atmosfera culturale in modo che la squadra crescesse cercando di vincere. È organizzato e lavora in una buona équipe medica”.

