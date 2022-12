Roma in partenza per il Portogallo: con la squadra anche Wijnaldum, Karsdorp e Belotti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma in partenza in questi minuti per il Portogallo, dove domani i giallorossi affronteranno il Cadice nella prima delle tre amichevoli in programma in terra lusitana.

Sono aggregati al gruppo anche Rick Karsdorp, il cui futuro resta quindi da decifrare, Georginio Wijnaldum, che continuerà il suo programma di recupero, e Andrea Belotti.

Anche il Gallo è infortunato, ma Mourinho ha deciso di portare con sé tutti i giocatori, anche quelli indisponibili. In gruppo Zalewski e Vina, Rui Patricio si aggregherà ai compagni in Portogallo.

Unico assente dunque Paulo Dybala, oltre a Ola Solbakken che non ha ottenuto il nulla osta dal Bodo /Glimt.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini