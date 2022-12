Trigoria, super gol in rovesciata di Pellegrini: Mourinho se la ride (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ultimo allenamento a Trigoria per la Roma prima della partenza per il Portogallo, dove la squadra resterà fino al 22 dicembre.

Questa mattina al “Fulvio Bernardini” la squadra è scesa in campo per la consueta seduta e Lorenzo Pellegrini si è reso protagonista di una magia durante la partitella: gol in rovesciata per il capitano che fa esultarei compagni e fa gongolare José Mourinho.

Il video della prodezza del capitano giallorosso è stato ripreso e pubblicato sui canali social della Roma.