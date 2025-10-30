Ferguson, trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso

Gara sfortunata per Evan Ferguson contro il Parma. L’attaccante irlandese, schierato titolare da Gian Piero Gasperini, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena un minuto di gioco a causa di un problema alla caviglia.
Come riportato dai canali ufficiali del club, gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso.
Un infortunio più serio del previsto che lo terrà sicuramente fuori per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan e che verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero. Lo stop dovrebbe essere di almeno un mese.
Se va bene,
torna dopo la sosta.
E neanche un giallo, complimenti all’arbitro.
un mese fuori….
malissimo, dobbiamo contare e supportare dovbyk che ora non ha neanche un sostituto rispetto all anno scorso
il ragazzo è un po’ sfortunato…ma dalla sua ha l’ età molto giovane
A questo punto in gare più abbordabili ( che magari non ce ne sono più ) lanciare qualche giovane tipo arena o paratici ???
Non è possibile avere solo due centravanti, un infortunio, una squalifica e stiamo con un solo giocatore…. non serve un campione ma uno che possa fare il terzo, anche il Parma ha 3 centravanti… vorrei inoltre correggere l’ articolo, perché Ferguson non è stato sfortunato, è stato azzoppato da un avversario con un fallaccio, quantomeno da giallo. Fortuna è se ti fai male da solo, non se qualcuno ti azzoppa.
Povero Ferguson. Mi dispiace così tanto. Un anno e mezzo a tribolare con l’operazione al ginocchio ed ora quel bast*rdo del Parma (e arbitro) ha aspettato 30 secondi ieri sera per falciarlo da dietro a centrocampo senza nemmeno interessarsi del pallone. Falli cosi premeditati e voluti, devono essere puniti con il rosso! Invece nemmeno un giallo o rimprovero a quel macellaio del Parma. Se un fallo cosi l’avrebbe fatto Paredes, Mancini o Cristante, avrebbero preso il rosso diretto.
Ferguson mi pare un bravo ragazzo ed è molto più forte di quello che abbiamo visto in pochi spezzoni. Ci servirebbe eccome! Voglio anche spezzare una lancia per Bailey. Era in stato di choc ieri a causa della tragedia e devastazione in corso in Giamaica. Anche lui è molto più forte di quello che abbiamo visto. Diamogli tempo. Io sostengo TUTTI i giocatori della Roma. Gli attacchi gratuiti a Pellegrini, Dobkyk ecc mi raccaprezzano. FORZA ROMA SEMPRE e Buona serata a tutti i lettori di questo sito
Ieri, prima der match, ho letto sto messaggio “Stasera Ferguson glie ne fa tre”…. amico mio, con na frase innocente e piena de speranze hai scatenato l’apocalisse e le 7 piaghe d’Egitto assieme
