FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 11:20 – Rensch, messaggio alla Roma: “Ti amo”

Spezzone di gara contro il Parma per Devyne Rensch, che si sta rivelando un’alternativa preziosa per Gian Piero Gasperini. Il giorno dopo la gara il terzino olandese ha racchiuso le sue emozioni in un post Instagram, pubblicando una carrellata di foto della serata con scritto: “Ti amo”, riprendendo la celebre bandiera che tante volte sventola tra i tifosi giallorossi.

Ore 9:30 – Leao in dubbio per la Roma

Rafa Leao resta in bilico per la sfida contro la Roma: gli esami hanno escluso lesioni, ma confermato un’infiammazione all’anca. Il portoghese farà di tutto per esserci. Gimenez e Tomori verso il recupero: il primo è a posto, per l’inglese solo un fastidio al ginocchio. Tornano in gruppo Estupinan e Jashari. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Roma-Parma, le pagelle dei quotidiani

Con voti quasi unanimi, i quotidiani premiano Hermoso (fino a 7,5) e Dybala (7) come migliori in campo nella vittoria sul Parma. Buone prove anche per Svilar e Ndicka, solidi in difesa. Dovbyk convince al rientro con gol e applausi di Gasperini. Male Bailey, bocciato da tutti con voti tra 4,5 e 5.

