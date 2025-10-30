FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 30 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:20 – Rensch, messaggio alla Roma: “Ti amo”
Spezzone di gara contro il Parma per Devyne Rensch, che si sta rivelando un’alternativa preziosa per Gian Piero Gasperini. Il giorno dopo la gara il terzino olandese ha racchiuso le sue emozioni in un post Instagram, pubblicando una carrellata di foto della serata con scritto: “Ti amo”, riprendendo la celebre bandiera che tante volte sventola tra i tifosi giallorossi.
Ore 9:30 – Leao in dubbio per la Roma
Rafa Leao resta in bilico per la sfida contro la Roma: gli esami hanno escluso lesioni, ma confermato un’infiammazione all’anca. Il portoghese farà di tutto per esserci. Gimenez e Tomori verso il recupero: il primo è a posto, per l’inglese solo un fastidio al ginocchio. Tornano in gruppo Estupinan e Jashari. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:45 – Roma-Parma, le pagelle dei quotidiani
Con voti quasi unanimi, i quotidiani premiano Hermoso (fino a 7,5) e Dybala (7) come migliori in campo nella vittoria sul Parma. Buone prove anche per Svilar e Ndicka, solidi in difesa. Dovbyk convince al rientro con gol e applausi di Gasperini. Male Bailey, bocciato da tutti con voti tra 4,5 e 5.
A me chi mette più paura per questa partita è Saelemaekers. Benché non c’è più Ranieri ma Gasperini, è l’unico che conosce pregi e difetti della Roma. In più si gioca a Milano e sicuramente gli arbitri, Var incluso, saranno a senso unico soprattutto ora che la Roma è prima. Servirà essere cinici e segnare sfruttando ogni piccola occasione.
so o anni che a Milano non vinciamo
e’ giunta l’ora di vincerei
Al milan il vero problema saranno Saelemaekers e Modric, due che con la tecnica e la testa riescono a fare tutto.
Mi sembra che.ci abbiamo vinto lo scorso anno in Europa League!
Il Milan dell’anno scorso non è paragonabile a questo, non perché questo sia particolarmente forte ma l’anno passato sono arrivati settimi!
la Roma vincerà….il Milan non segna se non aiutato dagli arbitri
bene la possibile assenza di lego, non lo temo perche è molto discontinuo anche se quest anno è partito bene, però se e in giornata è pericoloso
Non ho ancora superato la rosicata per non aver potuto comprare Saelemaekers, ma bisogna guardare avanti; sulla carta -anchee se per ora solo su quella- Bailey avrebbe le doti per sostituirlo. Speriamo bene…
Il Milan mette tanta paura…Ha arbitri fortissimi!!!
