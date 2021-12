ROMA-INTER 0-3, i voti dei quotidiani: fioccano insufficienze per tutti, l’unico a salvarsi è Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma in piena emergenza incassa l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto, stavolta contro l’Inter di Simone Inzaghi e del grande ex, Edin Dzeko, andato anche a segno contro i suoi ex compagni di squadra.

Come era prevedibile nei voti dei quotidiani stamattina fioccano le insufficienze. Voti particolarmente bassi per Veretout, Cristante, Ibanez, Rui Patricio e, ovviamente, Mourinho. L’unico giocatore a salvarsi, seppur solo parzialmente, è Smalling.

Queste le pagelle dei principali giornali oggi in edicola:

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5, Mancini 5, Smalling 5,5, Kumbulla 5, Ibanez 4,5, Veretout 4 Cristante 4,5, Mkhitaryan 4, Vina 4,5, Zaniolo 4, Shomurodov 5, Bove 5,5, Volpato ng, Mourinho 4.

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 4,5, Mancini 5, Smalling 5, Kumbulla 5,5, Ibanez 4, Veretout 5,5, Cristante 5, Mkhitaryan 5, Vina 4,5, Zaniolo 5, Shomurodov 4,5, Bove 5,5, Volpato ng, Mourinho 4.

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 4,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Kumbulla 5, Ibanez 4,5, Veretout 4,5, Cristante 4,5, Mkhitaryan 4,5, Vina 5, Zaniolo 6, Shomurodov 4,5, Bove 5,5, Volpato ng, Mourinho 4.

IL TEMPO

Rui Patricio 4, Mancini 4,5, Smalling 4,5, Kumbulla 4, Ibanez 4, Veretout 5, Cristante 4,5, Mkhitaryan 5, Vina 4, Zaniolo 5, Shomurodov 4,5, Bove 5, Volpato NG, Mourinho 4.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 4, Mancini 4, Smalling 5, Kumbulla 4, Ibanez 4, Veretout 4,5, Cristante 4,5, Mkhitaryan 4,5, Vina 4, Zaniolo 4, Shomurodov 4, Bove ng, Volpato ng, Mourinho 4.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 4, Mancini 4, Smalling 4,5, Kumbulla 4, Ibanez 4, Veretout 4, Cristante 4, Mkhitaryan 5, Vina 4, Zaniolo 5,5, Shomurodov 4. Bove 5,5, Volpato ng, Mourinho 3.

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5, Mancini 5, Smalling 5, Kumbulla 4, Ibanez 4, Veretout 5,5, Cristante 5, Mkhitaryan 5,5, Vina 5, Zaniolo 6, Shomurodov 5, Bove 6, Volpato ng, Mourinho 5.