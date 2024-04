Roma, Josè Fontes si avvicina alla carica di nuovo ds. La Repubblica: “Suggerì Vina e Sanches, bocciò Svilar e Ndicka”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Fontes, attuale capo scout della Roma, sta scalando posizioni dentro al club tanto da ambire, ed essere favorito, alla carica (ancora vacante) di prossimo direttore sportivo del club giallorosso.

A riferirlo è l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric). La conferma di questa indiscrezione, scrive oggi il quotidiano, è arrivata giovedì sera a Milano: Fontes era uno dei dirigenti al seguito della squadra, per la prima volta da quando è alla Roma. La prima uscita pubblica ha solo certificato quello che da settimane sembra essere già una certezza: molti operatori di mercato fanno riferimento al portoghese per offrire i propri calciatori al club. E lui stesso si presenta come dirigente in capo.

E se questa non è un’ufficializzazione, scrive il giornale, poco ci manca. Anche se, a sentire quanto rivela La Repubblica, le mosse dello scout portoghese non sarebbero state particolarmente felici: nel 2022 sarebbe stato lui a caldeggiare l’acquisto di Matias Vina, e a bocciare gli acquisti di Svilar e Ndicka. Il primo viene comunque portato a Trigoria durante il mercato estivo, mentre per il secondo si aspetta un anno. L’estate 2023 invece segnala Renato Sanches come un affare nel rapporto qualità-prezzo e Aouar come calciatore da acquistare.

Dopo le dimissioni di Pinto, Fontes inizia a ritagliarsi sempre più spazio all’interno della direzione sportiva vacante. Il rapporto con il ceo Lina Souloukou diventa sempre più stretto e diretto. Con l’acquisto di Baldanzi, vivamente consigliato, Fontes segna l’inizio di una nuova era. Che potrebbe averlo come prossimo direttore sportivo della Roma.

