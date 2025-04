ROMA-JUVENTUS 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si interrompe contro la Juventus la striscia vincente della Roma, bloccata all’Olimpico dai bianconeri sull’1 a 1. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo stasera allo Stadio Olimpico per affrontare i bianconeri nel match valido per la trentunesima giornata di campionato:

Svilar 7 – Decisivo (e aiutato dalla traversa) su colpo di testa di Gonzalez. Nulla può sul gran destro al volo di Locatelli.

Mancini 6,5 – Bene si da terzo di destra che da centrale difensivo.

Hummels 6 – Duella con Vlahovic e lo fa con attenzione ed efficacia. Dal 46′ Shomurodov 7 – Entra e segna il gol che riaccende le speranze giallorosse. Lotta con abnegazione, dà il massimo.

Ndicka 6,5 – Usa le buone e le cattive per fronteggiare le scorribande degli attaccanti bianconeri.

Celik 6 – Partita attente e volitiva, ma nel primo tempo non riesce mai a sfondare. Dal 72′ Nelsson 6 – Non sfigura.

Konè 7 – Cerca di prendere in mano il centrocampo. Lotta come un gladiatore, sbaglia qualcosa ma gli si concede vista la mole di lavoro fatta in mezzo al campo.

Cristante 6 – Ha sul sinistro il pallone del vantaggio romanista, ma Kalulu lo stoppa sul più bello. Dal 61′ Paredes 6 – Entra per aumentare il possesso palla dei giallorossi.

Angelino 6 – Partita essenzialmente di contenimento, con pochissime scorribande offensive.

Soulè 6 – Cerca di scuotere la Roma, intorpidita a inizio partita, con un paio di sprint. Disegna un bel pallone per la testa di El Shaarawy. Nella ripresa bada di più a difendere che ad attaccare.

El Shaarawy 6 – Chiamato al doppio lavoro tra copertura e attacco, si fa notare per un legno scheggiato alla destra di Di Gregorio. Dal 61′ Gourna-Douath 6 – Ranieri sceglie di dare più fisicità alla mediana, il francese fa il suo.

Dovbyk 6 – Smarca Cristante in area con un sinistro delizioso. Non convince quando cerca la sponda di prima intenzione, meglio quando decide di proteggere palla per il successivo scarico. Dall’85’ Baldanzi sv.

CLAUDIO RANIERI 6 – Partita difficile contro una squadra molto fisica. Azzecca il cambio a inizio ripresa, ma stasera non riesce nell’impresa dell’aggancio alla Juventus.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini