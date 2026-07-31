CALCIOMERCATO | Roma, l’agente di Abde chiude: “Non c’è mai stato niente, resta al Betis”

La Roma continua a cercare un esterno sinistro da consegnare a Gian Piero Gasperini. La priorità resta Nusa, ma Tony D’Amico sta valutando diversi profili per individuare il giocatore più adatto alle richieste del tecnico. Tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo c’era anche quello di Abde Ezzalzouli, ala marocchina del Betis per la quale la Roma aveva mosso passi concreti nelle scorse settimane, tanto da portare D’Amico a Madrid per parlare con il club spagnolo.
La pista, però, sembra essersi ormai raffreddata definitivamente. A chiudere la porta a un possibile trasferimento nella Capitale è stato Alejandro Camano, agente del calciatore, che ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa con i giallorossi: «Non c’è mai stato nulla con la Roma, Abde rimane in Spagna». Una presa di posizione netta che allontana il marocchino dagli obiettivi del club capitolino.
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Fonte: 365scores.it
Per fortuna aggiungerei.
com’è il nome di quel grande capo indiano…?
E state bene così. Questo fa pure il ramadan
Comunque provocazione, oltre a un titolare molto forte, io come riserva proverei Kvernadze del Frosinone che è un bell’animale
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.