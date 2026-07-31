ON AIR | Torri: “Milan su Soulè, possibile scambio con Saelemaekers”, Corsi: “Con Nusa sarebbe una Roma da scudetto”, Mattioli: “Non spenderanno 55 milioni per un solo giocatore”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Di Castro mi è piaciuto molto la sua umiltà, il suo atteggiamento di voler aiutare la squadra prima di tutto, e sono sicuro che anche a Gasperini avrà fatto piacere. Sul mercato, si è raffreddata la pista Abde: c’è stato un viaggio di D’Amico a Madrid per capire de visu se si poteva fare, la risposta è stata 5 milioni al giocatore e 50 al club, ed è la risposta di chi non ha tanta voglia di fare questo affare. Read? C’è stato un rilancio del Nottingham Forest, il giocatore ha chiesto 4 milioni netti, ha fiutato l’occasione e cerca di strappare il contratto migliore. Questa richiesta ha perplesso la Roma, e sembra che ora il Nottingham Forest abbia pareggiato l’offerta della Roma, garantendo qualcosa in più al calciatore. Quando hai contro le squadre della Premier diventa difficile, ti devi fare il segno della croce…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Roma continua a pensare a Nusa immagino è perchè sanno che si può prendere. Poi magari il piano B diventa il piano A++, perchè magari esce fuori il Martinelli di turno che diventa prendibile. Il Milan è interessato a Soulè ma non vuole mettere 40 milioni e si potrebbe ragionare su uno scambio a compensazione. Io ad esempio penso a Nkunku…”

Marco Valerio Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma punta su calciatori giovani perchè vuole creare un valore, e il valore non lo fai puntando su giocatori 32enni tipo Stones, ma su giovani che puoi valorizzare ed eventualmente rivendere. Ghilardi per Gatti? A me lo juventino non mi piace proprio, io mi tengo Ghilardi. Se la Roma prendesse questo Nusa, con lui potrebbe diventare una squadra da scudetto subito…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Siamo arrivati al 31 luglio e Konè, Svilar, Wesley, Soulè sono tutti della Roma, e dico per fortuna. Sono mesi che ipotizziamo cessioni importanti e invece non è avvenuto nulla di tutto questo… ”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il mercato della Roma è stato diverso da quello dell’anno scorso, si è partiti adesso, ora si sta lavorando all’esterno e vedremo se riusciranno a metterlo a disposizione del mister prima dell’inizio del campionato. Cessioni eccellenti? Continuo a pensare che qualcosa accadrà, dubito che la Roma chiuda il suo mercato senza cedere nemmeno un pezzo. Per far partire i giocatori servono offerte… A Trigoria sono convinti che qualche spiraglio per Nusa continua a esserci, però il Lipsia non penso che abbasserà le pretese. Un mister X per quel ruolo? Non vedo chi possa essere, il mercato è stato scandagliato in lungo e in largo…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La Roma tra Castro e il greco ha speso 50 milioni. Spenderne altri 50 per l’esterno ti porterebbe a 100. Ma poi devi prendere i due esterni di centrocampo. Read ti costerebbe almeno 25, Fresneda almeno 20. Soulè? Ho conferme sull’interesse del Milan. Qualcuno mi ha parlato di un possibile scambio con Leao, con la Roma che eventualmente dovrebbe metterci qualcosa sopra. Io invece penso sia più possibile uno scambio con Saelemaekers. Non molto tempo fa una persona dentro la Roma che ha un certo peso sul mercato mi è stato detto che la Roma cercava un giocatore di quel tipo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se mi chiedete quante percentuali ci sono per Nusa, io penso che ci sia un 10% di possibilità che Nusa venga alla Roma, perché si sta andando troppo per le lunghe. È un giocatore forte, e ha sicuramente mercato e giocheranno su questo: ho l’impressione che se non c’è un’asta, poco ci manca…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “All-in su Nusa? Con questa Roma non lo so, spenderesti 55 milioni ma poi resti vuoto. Non so se alla Roma conviene prendere un giocatore di alto livello o avere due o tre giocatori di medio livello per raggruppare un gruppo di calciatori che potrebbe fare bene. Penso che la Roma non abbia intenzione di spendere 55 milioni per un solo giocatore…”

* La rubrica ON AIR va in vacanza: torneremo ad allietare le vostre giornate con le voci dalle radio romane prima dell’inizio del campionato. Stay tuned!

Redazione Giallorossi.net