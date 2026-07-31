LIVE | ORE 10:20 – READ, IL NOTTINGHAM RILANCIA E INSIDIA LA ROMA

Non è spianata la strada della Roma per Givairo Read. Dopo l’offerta da 25 milioni di euro presentata al Feyenoord e raccontata nella giornata di ieri da Fabrizio Romano, la trattativa resta aperta e il club giallorosso continua a lavorare per trovare l’intesa definitiva con gli olandesi. Nella notte, infatti, lo stesso Romano ha confermato che l’offerta della Roma non è stata respinta e che i contatti tra le parti proseguono per definire gli ultimi dettagli legati ai bonus e alla valutazione complessiva dell’operazione. La distanza, dunque, non è considerata incolmabile e il dialogo è ancora vivo.

A cambiare lo scenario, però, sono le indiscrezioni rilanciate questa mattina da Rete Sport. Secondo quanto riferito dallo speaker David Rossi, il Nottingham Forest sarebbe tornato con forza sul terzino del Feyenoord, arrivando a pareggiare l’offerta da 25 milioni di euro presentata dalla Roma. Il club inglese, dopo due proposte iniziali respinte dagli olandesi, avrebbe quindi deciso di rilanciare inserendosi nuovamente nella corsa al classe 2006.

Il vero nodo della trattativa, però, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Read, che attualmente percepisce circa un milione di euro a stagione al Feyenoord, avrebbe chiesto un contratto da 4 milioni di euro annui per lasciare Rotterdam. Una cifra che il Nottingham Forest sarebbe disposto a garantire senza particolari problemi, mentre la Roma starebbe riflettendo sulla sostenibilità dell’investimento.

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