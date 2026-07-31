LIVE | ORE 10:20 – READ, IL NOTTINGHAM RILANCIA E INSIDIA LA ROMA
Non è spianata la strada della Roma per Givairo Read. Dopo l’offerta da 25 milioni di euro presentata al Feyenoord e raccontata nella giornata di ieri da Fabrizio Romano, la trattativa resta aperta e il club giallorosso continua a lavorare per trovare l’intesa definitiva con gli olandesi. Nella notte, infatti, lo stesso Romano ha confermato che l’offerta della Roma non è stata respinta e che i contatti tra le parti proseguono per definire gli ultimi dettagli legati ai bonus e alla valutazione complessiva dell’operazione. La distanza, dunque, non è considerata incolmabile e il dialogo è ancora vivo.
A cambiare lo scenario, però, sono le indiscrezioni rilanciate questa mattina da Rete Sport. Secondo quanto riferito dallo speaker David Rossi, il Nottingham Forest sarebbe tornato con forza sul terzino del Feyenoord, arrivando a pareggiare l’offerta da 25 milioni di euro presentata dalla Roma. Il club inglese, dopo due proposte iniziali respinte dagli olandesi, avrebbe quindi deciso di rilanciare inserendosi nuovamente nella corsa al classe 2006.
Il vero nodo della trattativa, però, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Read, che attualmente percepisce circa un milione di euro a stagione al Feyenoord, avrebbe chiesto un contratto da 4 milioni di euro annui per lasciare Rotterdam. Una cifra che il Nottingham Forest sarebbe disposto a garantire senza particolari problemi, mentre la Roma starebbe riflettendo sulla sostenibilità dell’investimento.
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IN AGGIORNAMENTO…
Ciaone, se è vera sta richiesta… 4 milioni… stai bene dove stai Read.
ormai appena arriva la Roma a chiedere un calciatore, sono 60 di cartellino e dai 4 in su di ingaggio.
A me questa cosa puzza un po’…
Quasi quasi provo a chiedere a D’amico di far uscire la notizia che la Roma è interessata a me: sono convinto che, almeno tre milioni l’anno, li alzo pure io – e sono svincolato e senza commissioni.
Se anche il Nottingham Forest ha la meglio in questa trattativa… lasciamo perdere !!
Ma guarda, il Nottingham è una squadra di Premier e come tale può garantire ingaggi molto ricchi, quando è così noi non possiamo dare 4M a un ventenne cioè la stessa cifra che prende il fuoriclasse della Rosa cioè Svilar, non sarebbe sostenibile e spaccherebbe lo spoigliatoio tra le altre cose…
Non è una questione che il Nottingham vale più della Roma, piuttosto è il sistema Premier che schiaccia tutta la serie A..
Se le cifre sono queste giusto lasciar perdere.
Che il Nottingham possa avere la meglio in termini di facoltà di spesa mi sembra normale. Secondo te noi possiamo competere con le inglesi?
Lascerei perdere….
4 mijoni!?! E che ce fai? Te ne damo 8…anzi 9
Balle
Non daranno mai 4 mln a costui
Se a 20 anni scegli il Nottingham Forest anzichè la Roma per lo stipendio hai una mentalità che non serve a una squadra che vuole vincere. A quel punto non ci perderemmo nulla
a parte che non ci credo che sono 4 milioni netti, ma a parità di offerta non credo che scelga il Nottingham Forest, squadra che ha lottato per non retrocedere e quindi non fa’ nessuna coppa Europea
dai forse lo prenderemo
Sono folli tutti, puntare sui Vaz o Cacciamani, o sui Castro prima di arrivare al Bologna, farli crescere dentro, rilanciare alla grande il vivaio e fare U23, non se ne esce altrimenti, non puoi competere con nessuna squadra di Premier che va su Read che è l’equivalente di Moreira, uno fattibile come cartellino a 25 ma 4 milioni di ingaggio per una ottima promessa, un altro accetta 2 di ingaggio ma chiedono 60 di cartellino, allora vai su Dorgu del MU, ma anche lì saremo su 40 e 4
Percepisce 300mila euro
Se fosse vero competere sull’ingaggio con una squadra di premier la vedo dura…
se vuoi una cosa non troverai mai strade spianate
Dagli skills non mi pare granché, non è per niente veloce, e gli infortuni avuti tra l altro hanno il loro peso. Eviterei questo pacco e virerei su altri
Stupendo pure questo, ecco n’artro fenomeno! La scorsa stagione è stato fermo 169 giorni, praticamente oltre 5 mesi, n’ha mai giocato e oltre alla cifra elevata del cartellino vole 4M de stipendio rispetto all’ uno che prende, senza manco avé messo er naso fuori. Probabilmente sti giocatori vogliono essere trattati da deficienti, voi 4M? Va bene, te ne do 2 adesso e se fai 15 gol e non hai ricadute fisiche li porto a 4M. Basta co sta gente che senza dimostrare nulla, pretende!
4ML come Svilar e Malen?
Più di Kone e Ndicka?
con 40 partite scarse nella serie A Olandese?
5 no?
Io sinceramente fossi al posto di D’ Amico, oggi porterei avanti la trattativa con tutti in questo modo: caro Read vuoi 4 milioni a stagione? Perfetto, te li do, ma se a giugno la tua stagione risulta essere deludente per prestazioni, infortuni e cose varie non becchi 1 centesimo! Sei sicuro ora che vuoi 4 milioni?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.