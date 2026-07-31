CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 31 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 | Engels vicino al West Ham

Arne Engels (22) è vicino al trasferimento al West Ham. Secondo Matteo Moretto, il club inglese sta avanzando per il centrocampista del Celtic, accostato anche alla Roma nelle scorse settimane come possibile rinforzo per la mediana. (Matteo Moretto)

Ore 10:00 | Schade, primi contatti con gli agenti

Kevin Schade (24) è uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare l’attacco. L’esterno del Brentford, destro, veloce e duttile, ha caratteristiche gradite a Gasperini e D’Amico ha allacciato i primi contatti con i suoi procuratori. Il club inglese chiede circa 45 milioni, cifra ritenuta alta dai giallorossi, ma il nome resta da seguire. (Corriere della Sera / Il Tempo)

Ore 9:25 | Koulierakis atteso a Roma: affare da 18 milioni

Konstantinos Koulierakis (22) è pronto a diventare il secondo acquisto della Roma dopo Castro. Il difensore greco del Wolfsburg arriverà per circa 18 milioni bonus compresi, con accordi ormai chiusi tra i club. Mancino, si alternerà con Hermoso ma può giocare anche al centro della difesa. Dopo visite e firma, raggiungerà la squadra nel ritiro in Galles. (Il Tempo / Leggo)

Ore 9:00 | Fresneda resta l’alternativa a Read

Ivan Fresneda (21) resta nel mirino della Roma per la corsia destra, ma al momento è considerato l’alternativa principale a Givairo Read. Lo Sporting Lisbona chiede circa 25 milioni per il laterale spagnolo, mentre i giallorossi sperano di abbassare la cifra. La pista resta viva, ma è finita in secondo piano dopo l’affondo per il terzino del Feyenoord. (Il Tempo / Leggo)

Ore 7:40 | Koné, ancora nessun segnale dalla Premier

Manu Koné (25) resta una delle possibili uscite pesanti della Roma, ma dalla Premier League non sono ancora arrivati segnali concreti. Il centrocampista francese è valutato molto dai giallorossi e la sua eventuale cessione potrebbe finanziare la seconda parte del mercato. (Il Tempo)

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