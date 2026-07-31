AS ROMA | L’elenco dei convocati di Gasperini per il ritiro in Galles

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in Galles. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico come riportato dal sito asroma.com.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Panico, Bah.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Cherubini, Vaz.
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non c’è Koné?
Almeno per il Galles ci voleva qualcuno in più. Spero solo che questo ritardo non si traduca in punti persi le prime giornate di campionato, sarebbe un peccato.
Forza Roma
Ma il giocatore greco che ieri doveva arrivare e fare le visite mediche e oggi non ne parla piu’ nessuno, che fine ha fatto?
Devono discutere i soliti dettagli, non è ancora chiusa la trattativa. Vediamo quanto tempo ci vuole…
Mancano due esterni alti (1/ 1 e mezzo se Pellegrini rinnova) e due bassi.
Forzaaaaaa
Kone 4-5 giorni prima del dovuto proprio no eh?
te quando hai le ferie torni 4-5 giorni prima a lavorare per far felice il datore di lavoro?
il centrocampo fa paura veramente
paura? peggio soprattutto se parte kone
Con l’arrivo di Castro e il greco mancano ancora 4 titolari. A questo punto acquisterei: Dest 25, Froholdt 40, Dreyer 25, Martinelli prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.
Ma Arena?
Tolti i ragazzini la rosa è cortissima! C’è tanto da fare ancora
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.