La ricerca dell’esterno sinistro d’attacco continua a essere una delle priorità assolute della Roma. Gian Piero Gasperini aspetta ancora il rinforzo richiesto e la dirigenza continua a valutare diversi profili, consapevole che servirà un investimento importante per completare il reparto offensivo.

Il primo nome resta sempre Antonio Nusa. Il talento del Lipsia continua a essere il preferito dello staff tecnico e la Roma ha riavviato i contatti con il club tedesco, pur sapendo che la richiesta resta molto elevata: il Lipsia continua infatti a chiedere circa 60 milioni di euro, cifra che i giallorossi considerano eccessiva, pur essendo pronti ad aumentare la propria offerta.

Tra le alternative prende quota Kevin Schade, esterno tedesco del Brentford. La Roma ha già avviato i primi contatti con gli agenti del classe 2003, apprezzato per velocità, duttilità e capacità di attaccare la profondità. Anche in questo caso, però, l’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione economica: il club inglese parte da una richiesta di circa 45 milioni di euro.

Si raffredda invece la pista che porta ad Abde Ezzalzouli. D’Amico ha incontrato l’entourage del marocchino durante il viaggio a Madrid, ma la trattativa ha subito una brusca frenata. Da una parte il Betis continua a chiedere una cifra importante per il cartellino, dall’altra sarebbero soprattutto le elevate richieste economiche del giocatore a rendere molto complicata l’operazione Restano infine sullo sfondo anche Jean-Mattéo Bahoya dell’Eintracht Francoforte e un altro profilo mantenuto finora top secret dalla dirigenza romanista. Il casting prosegue e l’obiettivo resta quello di individuare l’esterno ideale per il gioco di Gasperini.

FONTI: Corriere della Sera, Il Messaggero, Leggo, La Gazzetta dello Sport