CALCIOMERCATO | Endrick obiettivo concreto per la seconda metà di agosto

La Roma continua a coltivare il sogno Endrick. Quella che finora sembrava soltanto una suggestione di mercato, secondo Alfredo Pedullà, è in realtà una pista sulla quale il club giallorosso sta lavorando da tempo. L’interessamento sarebbe infatti nato sottotraccia almeno un mese fa, con la dirigenza che si è mossa in anticipo per monitorare l’evoluzione della situazione dell’attaccante del Real Madrid.

Al momento, però, non sono attesi sviluppi imminenti. La tempistica dell’operazione resta ben definita e difficilmente se ne parlerà prima delle ultime due settimane di agosto, quando il Real Madrid prenderà una decisione sul futuro del classe 2006. L’intenzione dei Blancos resta quella di mantenere il controllo sul cartellino del giocatore, ma la Roma ritiene di avere ancora qualche possibilità per inserirsi e convincere il club spagnolo. La formula dell’eventuale operazione rappresenterà uno degli aspetti chiave della trattativa.

L’eventuale arrivo di Endrick potrebbe inoltre avere ripercussioni anche sul resto del mercato giallorosso. Secondo Pedullà, infatti, qualora l’operazione dovesse andare in porto, potrebbe tornare in discussione la posizione di Matías Soulé, il cui futuro verrebbe inevitabilmente rivalutato alla luce dell’arrivo del talento brasiliano.