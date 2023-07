NOTIZIE AS ROMA – Domani alle ore 20:45 italiane la Roma di José Mourinho affronterà l’Estrela Amadora in amichevole, la seconda dei giallorossi dal loro arrivo in Portogallo.

Rispetto alla partita contro il Braga però c’è una novità che i tifosi romanisti dovranno tenere presente per seguire in tv il match: la partita sarà trasmesso da Sky (canale 202).

Stessa cosa succederà anche per Roma-Farense del 2 agosto.