CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:10 – ZANIOLO, IN ARRIVO OFFERTA DALL’ARABIA – In arrivo un’offerta dall’Arabia per Nicolò Zaniolo (24). La Roma aspetta interessata, avendo una percentuale sulla futura rivendita che varia in base al prezzo al quale Zaniolo eventualmente sarà ceduto. (Sky Sport)

Ore 10:45 – SANCHES ALLA ROMA, LE VOCI SI RINCORRONO – Voci contrastanti sull’affare Sanches (25): secondo Calciomercato.com, l’arrivo del calciatore è a un passo e il suo sbarco a Fiumicino potrebbe esserci a breve. La fumata bianca può esserci entro stasera…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – PINTO VALUTA CALVERT-LEWIN – Con Scamacca ancora in stand-by, la Roma sta valutando attentamente il profilo di Dominic Calvert-Lewin (26): il giocatore è stato bloccato nelle ultime stagioni dai problemi fisici, ma il fatto di poterlo prendere in prestito per valutarlo potrebbe favorire il suo arrivo. (Corriere dello Sport / Calciomercato.com)

Ore 10:00 – SANCHES, LA ROMA ASPETTA IL RITORNO DEL PSG – Il PSG non ha ancora aperto al prestito di Renato Sanches (25), valutandolo circa 20 milioni di euro. La Roma aspetterà il ritorno del club francese dalla tournée in Giappone per trovare un accordo per il trasferimento del giocatore a Trigoria. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:40 – SCAMACCA, OCCHIO AL MILAN – La Roma deve stare attenta anche al Milan per Gianluca Scamacca (24): il club rossonero sta per piazzare Rebic e ora pensa all’ex Sassuolo per rinforzare l’attacco. (La Repubblica)

Ore 7:30 – VILLAR VICINO AL GRANADA – Anche Gozalo Villar (25) è vicino ai saluti: accordo a un passo col Granada, la Roma incasserà poco meno di due milioni. (Sportitalia)

Ore 7:05 – REYNOLDS AL WESTERLO, CI SIAMO – Si sblocca la cessione di Bryan Reynods (21) al Westerlo: le due società hanno trovato l’accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 3.5 milioni di euro più bonus. Inoltre i giallorossi manterranno il 25% sulla futura rivendita. (Sky Sport)

