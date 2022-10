ROMA-LECCE: le ultime sulle formazioni

AS ROMA NEWS – Perso anche Celik dopo Karsdorp, cominciano a esserci pochi dubbi di formazione in casa giallorossa sulle corsie laterali. Ma per Roma-Lecce di domani resistono diversi ballottaggi aperti in vista dei tanti impegni ravvicinati delle prossime settimane.

A cominciare dalla difesa: possibile un turno di riposo per Smalling, con Kumbulla pronto a far rifiatare l’inglese. A centrocampo invece potrebbe essere arrivato il momento di Mady Camara dal primo minuto, a meno che Mourinho non decida di puntare su Pellegrini che oggi si è allenato in gruppo e potrebbe stringere i denti.

In attacco è certa la presenza di Zaniolo (che sarà squalificato invece in Europa League) così come quella di Dybala, mentre comincia a farsi più aperto il ballottaggio tra Belotti e Abraham, che difficilmente cominceranno insieme dall’inizio.

Per quanto riguarda il Lecce spera di avere una maglia da titolare l’ex Barcellona Umtiti, in ballottaggio con Baschirotto. Al centro dell’attacco dei salentini dovrebbe rivedersi Ceesay con ai lati Strefezza e Banda. A centrocampo out Bistrovic per una contusione, dovrebbe dunque giocare Askildsen.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Lecce, gara che si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 20:45:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: Baroni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini