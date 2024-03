Roma, l’effetto De Rossi sugli acciaccati è finito: si ferma anche Spinazzola

NOTIZIE AS ROMA – La fase dell’abbondanza, con tutti gli effettivi a disposizione e l’imbarazzo della scelta, rischiava di essere già finita per la Roma. Benedetta la sosta per le nazionali, che potrebbe permettere a De Rossi di recuperare quasi tutti gli acciaccati.

Perchè l’infermeria giallorossa nelle ultime ore era tornata a riempirsi. I nomi degli infortunati sono i soliti noti: Paulo Dybala ha accusato una leggera lesione all’adduttore, Renato Sanches è tornato ai box per un affaticamento muscolare, e Smalling è di nuovo desaparecido da giorni per un trauma contusivo alla caviglia.

Da ieri sera si aggiunge alla lista un altro calciatore spesso ai box per problemi fisici: Spinazzola ha infatti accusato un problema al flessore della coscia destra nel corso del primo tempo di Roma-Sassuolo, e andrà valutato nelle prossime ore. Insieme a Kristensen (anche lui fermato da una lesione muscolare) sono tutte situazioni che andranno monitorate nel corso di queste due settimane che condurranno alla trasferta con il Lecce.

La speranza di De Rossi è di riavere tutti a disposizione per la ripresa del campionato, ma visto lo storico clinico di questi giocatori è difficile fare previsioni certe. Non è escluso che qualcuno di questi venga risparmiato in vista del derby del 7 aprile contro la Lazio.

Giallorossi.net – T. De Cortis

