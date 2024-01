Roma, Lukaku chiama Theate

AS ROMA NEWS – La Roma vuole Arthure Theate, 23 anni, difensore centrale ex Bologna passato in estate al Rennes per 20 milioni di euro.

Il belga è il profilo che per età e qualità piace di più a Trigoria, ma non è forse il più facile da prendere con la formula gradita a Tiago Pinto: un prestito. Perchè il club francese si oppone alla cessione del calciatore a titolo temporaneo, e per privarsene a gennaio chiede più o meno i soldi spesi per il suo acquisto.

Ad aiutare la Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), potrebbero esserci un paio di elementi: il fatto che il Rennes deve ancora pagare il trasferimento di Nemanja Matic (e che quindi può essere abbonato) e il pressing che Romelu Lukaku sta facendo per convincere il connazionale.

L’appeal della Roma è superiore al Rennes, che fra l’altro non naviga in buone acque in Ligue 1, e l’ingaggio del calciatore (3,6 milioni di euro lordi) è alla portata dei capitolini. Che più che Theate devono trovare argomenti convincenti per persuadere il club transalpino.

Fonte: Gazzetta dello Sport