ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo a Capodanno: in gruppo Renato Sanches (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Prima seduta dell’anno per la Roma, tornata ad allenarsi oggi a Trigoria nel giorno di Capodanno. Non c’è tempo per riposare dato che i giallorossi giocheranno dopodomani in Coppa Italia contro la Cremonese.

In campo tutti i calciatori che non sono partiti titolari sabato sera contro la Juventus. Regolarmente in gruppo Renato Sanches, le cui voci sul suo futuro sono contrastanti: il portoghese potrebbe anche avere spazio mercoledì sera nella gara contro la formazione cadetta.

Lavoro di scarico invece per i giocatori in campo dal primo minuto contro i bianconeri. Questo il video che ha pubblicato la Roma con alcuni spezzoni della seduta odierna.