Roma, un difensore sano subito

AS ROMA NEWS – Un difensore. Subito. Che possa giocare già domenica sera contro l’Atalanta. E’ quello che ci si aspetta dalla Roma e dal suo gm, Tiago Pinto, che aveva concluso la sessione di mercato estiva già in debito di un centrale.

Tutto questo quando Mourinho pensava di poter contare su Smalling, il pilastro della difesa giallorossa. Ma i primi dubbi sulle condizioni del centrale inglese sono sorte già a settembre, quando le prestazioni del calciatore erano notevolmente al di sotto del suo standard.

Da allora sono passati diversi mesi, tempo più che sufficiente per rintracciare sul mercato qualche giocatore che potesse fare al caso dell’allenatore. Un difensore pronto all’uso. E con questo si intende sano. Un particolare non così scontato, visto che la Roma ha fatto il suo ultimo mercato puntando quasi interamente su giocatori reduci da infortuni o la cui tenuta fisica era a dir poco incerta.

Adesso è il momento di tirare fuori dal cilindro qualche buon calciatore in giro per il mondo. Di essere creativi, per usare un termine utilizzato da Pinto. E con questo si intende di essere capaci di scovare qualcosa di più sofisticato di un Bonucci a 37 anni. In fondo, il compito di un abile direttore sportivo deve essere soprattutto questo. Anche facendo i conti con le ristrettezze economiche.

