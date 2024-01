Roma, mini budget per il mercato di gennaio: 1,5 milioni per rinforzare la squadra

NOTIZIE AS ROMA – Altre che creatività. Per riuscire a rinforzare la Roma nel mercato invernale cominciato ufficialmente oggi servirà un mezzo miracolo, visto il budget che Tiago Pinto avrà a disposizione per acquistare almeno un difensore centrale.

Stando a quanto rivela oggi Il Messaggero (G. Lengua), il budget massimo che il general manager potrà utilizzare è di 1,5 milioni di euro. Vietati dunque acquisti a titolo definitivo, né prestiti onerosi troppo costosi che possano superare quella somma.

I Friedkin sono stati molto chiari e non ammettono deroghe: si lavora con quello che si ha. Il discorso vale per Tiago Pinto così come per Josè Mourinho, che deve far rendere al massimo la rosa messa a disposizione in estate.

Sarà dunque compito davvero difficile per il gm portoghese riuscire ad arrivare a dama con gli obiettivi preferiti dal tecnico. A meno che non riesca attraverso accordi, conoscenze, contro-prestiti o cessioni last minute a incassare a incassare una piccola somma con cui accrescere il proprio mini budget.

