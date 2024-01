Via al mercato di riparazione: Pinto prepara la sorpresa per Mou e spera nelle cessioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Via alle contrattazioni. Da oggi pare ufficialmente il calciomercato di gennaio, che si concluderà il 31 del mese alle ore 20.

Una delle squadre che sicuramente farà qualche ritocco alla propria rosa è la Roma, a caccia di un difensore centrale da regalare al proprio allenatore. Ma oltre a quello, Pinto spera di dare anche un’aggiustata ai conti con un paio di tagli eccellenti.

A salutare potrebbero essere Leonardo Spinazzola, corteggiato da Galatasaray e due club arabi, e Renato Sanches, per il quale non è affatto escluso un ritorno anticipato al PSG per poi essere ricollocato in qualche altro club europeo (occhio alla Turchia).

A queste si aggiunge anche quella di Matias Vina, terzino uruguagio in prestito al Sassuolo e per il quale si è mosso seriamente il Flamengo: Pinto ha chiesto 10 milioni, ma gliene basterebbero anche 6 o 7 per lasciarlo andare e fare cassa.

Intanto però servirà accontentare subito il proprio allenatore, che spera di avere un centrale nuovo di zecca da utilizzare già contro l’Atalanta alla prossima gara di campionato. Tiago Pinto lavora sotto traccia al nome a sorpresa da regalare a Mou nelle prossime ore: Theate è il preferito ma il Rennes non lo molla facilmente, altrimenti occhio a Soyuncu, che sta trovando poco spazio all’Atletico Madrid. Molto più complicati Kehrer del West Ham, promesso al Monaco, e Kwior dell’Arsenal, che non vuole rispedirlo in Italia.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport