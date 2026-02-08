Roma, maglia da trasferta 2026-2027: ecco come dovrebbe essere (FOTO)

Continuano a emergere indiscrezioni sulla maglia da trasferta della Roma per la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato dal sito specializzato FootyHeadlines, il kit away sarà di colore bianco, con una banda orizzontale giallorossa sul petto.
All’interno della fascia troverà spazio uno stemma ispirato a quello utilizzato dal club tra il 1945 e il 1949, mentre sopra il logo comparirà il classico trifoglio Adidas. A completare il design, colletto e maniche in giallo e rosso, per un richiamo forte alla tradizione giallorossa.
Un mix tra storia e identità che, se confermato, potrebbe già far breccia tra i tifosi romanisti.
Fonti: Rodekits/ footyheadlines.com
Bellissima….se fosse vero.
wow. questa va a ruba!
If it was striped lengthwise
Speriamo sia questa, è stupenda, la vera seconda maglia con i suoi veri colori. Mi ha proprio colpito !
Maglia dal fascino anni 80.
ci sarebbe stata benissimo la coccarda tricolore della coppa Italia, uno scudetto, un qualcosa che riportasse ad un successo. ma a noi se sa, pure compete per la coppa Italia ce fa schifo! dopotutto, co sto palmares gonfio che abbiamo…ci sta fare gli snob!
ah regà io voglio pure una busta de plastica come divisa, so i giocatori forti che ce devi mettere dentro. non è na sfilata.
Se dal vero sarà come nell’immagine, una delle maglie più belle di sempre imho. Acquisto obbligato.
Ho trovato molte cose fatte bene e di mio gusto ultimamente (tute, t-shirt, maglie replica), meno nel kit gara degli ultimi anni.
Quello dell’anno prossimo fa ben sperare, invece.
Unica!!
Forza Grande Roma
