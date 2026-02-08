Roma, maglia da trasferta 2026-2027: ecco come dovrebbe essere (FOTO)

Continuano a emergere indiscrezioni sulla maglia da trasferta della Roma per la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato dal sito specializzato FootyHeadlines, il kit away sarà di colore bianco, con una banda orizzontale giallorossa sul petto.

All’interno della fascia troverà spazio uno stemma ispirato a quello utilizzato dal club tra il 1945 e il 1949, mentre sopra il logo comparirà il classico trifoglio Adidas. A completare il design, colletto e maniche in giallo e rosso, per un richiamo forte alla tradizione giallorossa.

Un mix tra storia e identità che, se confermato, potrebbe già far breccia tra i tifosi romanisti.

Fonti: Rodekits/ footyheadlines.com