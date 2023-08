Marcos Leonardo c’è, ma solo a gennaio. Parti a lavoro per chiudere l’accordo

AS ROMA NEWS – Sfuma definitivamente la possibilità di prendere Marcos Leonardo, almeno per questa sessione di mercato. La trattativa tra Roma e Santos però non sembra ancora conclusa, perchè l’attaccante potrebbe solo rinviare il suo arrivo a Trigoria.

Il club brasiliano ha promesso al calciatore che a gennaio, quando il mercato in entrata riaprirà anche da quelle parti, lascerà libero il proprio attaccante. Ma per ora il giocatore è “costretto” a restare per aiutare il club a uscire dal momento di crisi.

La Roma ha preso atto della scelta del Santos, e non potrà dunque contare su Marcos Leonardo in questo avvio di campionato. Ma ora i giallorossi starebbero considerando l’ipotesi di acquistare il 20enne durante il mercato invernale, opzione che inizialmente sembrava non interessare.

Secondo Gianluca Di Marzio, i discorsi tra Roma e Santos potrebbero riaprirsi tra qualche mese, sempre che Tiago Pinto non decida di virare su un altro obiettivo.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, terminata la trattativa con il @SantosFC per #MarcosLeonardo. Il club brasiliano ha deciso di non cedere l’attaccante, ma possono esserci i presupposti per riaprire a gennaio https://t.co/iun2jYlvBA — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2023

Di diverso avviso Filippo Biafora de Il Tempo, che invece racconta una versione decisamente differente: il club capitolino avrebbe rotto gli indugi, decidendo di chiudere fin da ora l’accordo per gennaio.

La trattativa dunque non sarebbe rinviata, ma anzi avrebbe subito un’accelerazione forte tanto da essere in stato più che avanzato: ci vorrà ancora qualche giorno per definire l’accordo in vista del prossimo inverno, ma Marcos Leonardo non è mai stato così vicino alla Roma.