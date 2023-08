Roma, suggestione Lukaku: Pinto ora aspetta la fine del mercato per cogliere l’occasione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho dovrà attendere. L’attaccante, una delle priorità di questo mercato estivo 2023, non arriverà per l’esordio in campionato, e forse nemmeno per la gara successiva contro il Verona, in programma il 28 agosto.

Tiago Pinto infatti sembra aver deciso di aspettare gli ultimi giorni di contrattazioni per provare a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Negli anni passati, da quando i Friedkin sono a Roma, il colpo a effetto è sempre riuscito: l’arrivo di Mourinho il primo anno, l’acquisto di Dybala il secondo, e ora la suggestione sembra essere Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, 30 anni, non ha ancora trovato una sistemazione: il suo ritorno all’Inter sembrava scontato, poi il dietrofront del calciatore che preferiva aspettare la Juventus, trattativa che però non si è mai concretizzata, con i bianconeri che hanno deciso di tenersi Vlahovic.

Arrivati a una decina di giorni dalla fine del mercato, Lukaku è ancora senza squadra: il Chelsea è determinato a cederlo, ma per ora non ha trovato un club pronto a prenderlo. Se il centravanti dovesse restare in questa situazione fino agli ultimi giorni di mercato, potrebbe diventare un’idea stuzzicante per la Roma.

Nel frattempo le altre piste non decollano: si è raffreddata parecchio quella che porta a Duvan Zapata, con la Roma che tentenna davanti alle richieste dell’Atalanta. L’affare Marcos Leonardo è rimandato a gennaio, mentre per Abel Ruiz sono stati fatti dei semplici sondaggi. Piace Hugo Ekitike del PSG, un nome da tenere ancora in considerazione, ma per il quale a oggi non sono stati mossi passi concreti.

I nomi dell’ultima ora sono quelli di Wilfiried Gnonto del Leeds, che però non è un attaccante puro ma più un esterno offensivo, e Willian Josè del Betis, che però non sembra scaldare il cuore di nessuno a Roma.

