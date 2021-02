Roma, mercato chiuso o quasi: due giocatori restano in bilico fino all’ultimo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato di gennaio della Roma si può considerare concluso in entrata con gli arrivi di Bryan Reynolds e Stephan El Shaarawy. Due ritocchi importanti per la rosa di Fonseca, che avrà a disposizione un’alternativa di lusso in attacco e un ricambio di prospettiva per la destra.

Ma in uscita, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), può ancora accadere qualcosa. Se Dzeko ormai sembra destinato a restare alla Roma per mancanza di alternative, ci sono altri due giocatori della rosa che potrebbero ancora avere chance di cambiare casacca da qui alla fine del mercato, che si concluderà stasera alle 20.

Il primo è Federico Fazio, che sembra aver rifiutato il Parma, ma che potrebbe cambiare idea in extremis e decidersi di trasferirsi nel club ducale per ritrovare una maglia da titolare. In bilico anche Carles Perez, che con l’arrivo del Faraone è destinato a trovare ancora meno spazio nella Roma: ha diverse richieste dalla Spagna e può partire in prestito.

Fonte: Il Messaggero