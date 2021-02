Roma-Verona 3-1, i voti dei quotidiani: brilla il collettivo, incerto solo Pau Lopez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria netta della Roma ieri sera contro il temuto Verona di Juric. Prestazione complessiva sopra la media per quasi tutta la squadra. Stavolta non spicca nessun giocatore sopra gli altri, con diversi calciatori che raggiungono il 7 in pagella sui principali quotidiani.

Ottima la prova della difesa, mentre a centrocampo spicca la prestazione di un grande Pellegrini. In attacco Mkhitaryan e Borja Mayoral fanno male ai veneti, segnando e scambiandosi assist. Qualche bocciatura solo per Pau Lopez, anche ieri non proprio sicurissimo.

Questi i voti ai giocatori della Roma dei principali quotidiani all’indomani del 3 a 1 al Verona:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A.Pugliese)

Pau Lopez 6, Mancini 6,5, Smalling s.v., Ibanez 7; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 6.5, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 7, Mayoral 7. Subentrati: Kumbulla 6, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL MESSAGGERO (A.Angeloni)

Pau Lopez 5.5, Mancini 6.5, Smalling s.v., Ibanez 7; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 6.5, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 7, Mayoral 7.5. Subentrati: Kumbulla 6, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 7.5.

IL TEMPO (A.Austini)

Pau Lopez 5.5, Mancini 6.5, Smalling s.v., Ibanez 7; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 7, Spinazzola 6; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, Mayoral 7. Subentrati: Kumbulla 6, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLA SERA (L.Valdiserri)

Pau Lopez 6, Mancini 6.5, Smalling s.v., Ibanez 7; Karsdorp 6.5, Villar 6.5, Veretout 6.5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 7, Pellegrini 7.5, Mayoral 7. Subentrati: Kumbulla 6, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (M.Pinci)

Pau Lopez 5.5, Mancini 7, Smalling s.v., Ibanez 7; Karsdorp 6.5, Villar 6, Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, Mayoral 6.5. Subentrati: Kumbulla 6.5, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R.Maida)

Pau Lopez 6, Mancini 6.5, Smalling s.v., Ibanez 7.5; Karsdorp 6, Villar 7, Veretout 6.5, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 7.5, Mayoral 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 7.5.

LEGGO (F.Balzani)

Pau Lopez 6, Mancini 6.5, Smalling s.v., Ibanez 7; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 6.5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 7, Mayoral 7.5. Subentrati: Kumbulla 6, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 7.5.

IL ROMANISTA (F.Pastore)

Pau Lopez 6, Mancini 7, Smalling s.v., Ibanez 7.5; Karsdorp 7, Villar 6.5, Veretout 7, Spinazzola 7.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 7, Mayoral 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (S.Di Stefano)

Pau Lopez 6, Mancini 7, Smalling s.v., Ibanez 7; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, Mayoral 7. Subentrati: Kumbulla 6, Cristante 6, Diawara s.v., Carles Perez s.v., Bruno Peres s.v. Allenatore: Fonseca 7.