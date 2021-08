Roma, mercato chiuso: per centrocampista e terzino tutto rimandato a gennaio

AS ROMA NEWS – Si conclude senza scossoni il mercato estivo della Roma. Non arriva il tanto atteso centrocampista centrale, bloccato dai troppi mediani già presenti in rosa, alcuni dei quali non ritenuti indispensabili.

I no di Diawara e Villar alle offerte ricevute hanno stoppato ogni discorso in entrata, e così Tiago Pinto deve rimandare a gennaio ogni idea di rinforzare la rosa, terzino compreso.

Mou quindi andrà avanti con Cristante e Veretout come coppia titolare a centrocampo, con Diawara e Villar, oltre ai giovani Bove e Darboe, come alternative.

Per quanto riguarda la destra, il portoghese dovrà sperare nella perfetta integrità fisica di Karsdorp, e darà spazio a Reynolds nei match di Conference League. E siccome Santon non è stato piazzato altrove (saltata la trattativa in extremis col Fulham), potrebbe anche essere reintegrato in rosa come “tappabuchi” nel caso di emergenze.

Restano per il momento in rosa anche Nzonzi e Fazio, che non hanno voluto sapere di accettare le proposte ricevute in questi mesi: saranno esuberi di lusso per la Roma, visti gli stipendi percepiti. Saluta al fotofinish invece Robin Olsen: ha detto sì alla corte dello Sheffield United, club di seconda divisione inglese per il quale giocherà un anno in prestito.

Domani in conferenza stampa (ore 15:30) Tiago Pinto racconterà a giornalisti e tifosi le difficoltà incontrate in questo mercato, e avrà l’occasione di spiegare il perchè di certe scelte fatte.

Il calciomercato chiude i battenti, Mourinho dovrà aspettare il prossimo gennaio per avere (forse) quei rinforzi di cui avrebbe avuto bisogno.

Giallorossi.net – A. Fiorini