CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 14:25 – Robin Olsen (31) di nuovo a un passo dallo Sheffield United. Il giocatore ha aspettato fino all’ultimo, ma ora si è deciso ad accettare il prestito agli inglesi. LEGGI LA’RTICOLO COMPLETO

Ore 14:15 – Il centrocampista portoghese Sergio Oliveira (29) ha cominciato a seguire la Roma su Instagram. Un segnale che potrebbe rivelare anche un indizio di mercato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 14:00 – Il Watford ha presentato un’offerta al Cagliari per Naithan Nandez (25), la Roma al momento è ferma al sondaggio di qualche giorno fa. (Tele Radio Stereo)

Ore 13:55 – Il Venezia ha fatto un tentativo per Robin Olsen (31), ma è andato a vuoto: il giocatore non vuole trasferirsi ai veneti. (Sky Sport)

Ore 13:40 – Nicolò Evangelisti (18) dalla Roma Primavera all’Empoli. Il difensore è vicinissimo al passaggio alla squadra toscana a titolo definitivo.

Ore 12:30 – Riccardo Ciervo (19) dovrebbe proseguire la sua carriera in Serie B. Il classe 2002 è vicino al trasferimento al Frosinone con la formula del prestito. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 12:20 – Oltre ai nomi già noti, per il centrocampista è in corsa anche Grillitsch (26) dell’Hoffeneim, un profilo che risponde ai requisiti chiesti da Mourinho. (Il Romanista)

Ore 12:00 – Gonzalo Villar (23) ai margini della Roma: Mourinho non lo vede, ma lo spagnolo vuole restare e ha rifiutato le offerte ricevute. (Gazzetta.it)

Ore 10:30 – Il ct della nazionale svedese Andersson parla di Olsen (31): “Robin è stato bravissimo in nazionale e per questo sono sorpreso che i club non lo scelgano come primo portiere, perché se la caverebbe anche nei top club. Spero che la questione si risolva e che possa trovare un club dove giocare con continuità. Sono comunque fiducioso perché con noi è stato fantastico”.

Ore 10:00 – Tiago Pinto ormai lotta contro il tempo: Mourinho vorrebbe avere un centrocampista e un terzino per completare la rosa, ma il gm potrebbe rimandare queste due operazioni al prossimo gennaio. (Il Tempo)

Ore 9:20 – In pole per il centrocampo c’è Loftus-Cheek (25) del Chelsea: può essere lui, in prestito oneroso con diritto di riscatto, l’ultimo rinforzo che Pinto vuole regalare a Mourinho. Zakaria e Douglas Luiz sullo sfondo. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – La Roma prova a piazzare Nzonzi (32) fino all’ultimo: Lille e Marsiglia hanno preso contatti con il papà del calciatore trovando un’apertura. L’offerta dell’Al-Rayyan, più bassa dell’attuale stipendio del giocatore, verrà valutata solo se cambieranno alcune condizioni. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Ultimo giorno di mercato. Stasera alle 20 si chiude la sessione estiva 2021.

